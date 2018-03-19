Луис Адриано: "Будем бороться за чемпионство, пока сохраняем шансы"

ФФорвард московского "Спартака" Луис Адриано высказался о чемпионских перспективах своей команды.

"Мы провели важный выездной матч и сумели добыть победу. Если мы хотим думать о титуле, то должны набирать как можно больше очков в финальной части сезона. Фанаты могут быть уверены, что мы будем бороться за чемпионство, пока сохраняем шансы. Я рад, что забил победный гол "Рубину", - цитирует 30-летнего нападающего "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, "Спартак" показал радость Карреры после гола Адриано в ворота "Рубина". | soccernews.ru