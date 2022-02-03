Луис Адриано договорился с новым клубом

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Луис Адриано договорился с новым клубом

Фото инстаграм Луиса Адриано

Известный бразильский нападающий Луис Адриано продолжит карьеру в "Антальяспоре".

По информации журналиста Фабрицио Романо, 34-летний футболист уже вылетел в Турцию для подписания с новым клубом контракта до июня 2023 года.

Форвард, чья рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро, присоединится к "Антальяспору" на правах свободного агента.

Последней командой Адриано был "Палмейрас". Он играл за "зелёно-белых" с июля 2019 года, провёл 104 матча, забил 32 гола и сделал 10 ассистов.

Также бразилец известен по выступлениям за "Шахтёр", "Милан" и "Спартак".

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