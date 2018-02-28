Луис Адриано: "Доволен, что не сыграем"

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Луис Адриано: "Доволен, что не сыграем"Форвард московского "Спартака" Луис Адриано прокомментировал отмену матча 1/4 финала кубка России против самарских "Крыльев Советов".

"Само собой, я доволен не играть в такой мороз", - приводит слова 30-летнего нападающего "красно-белых" Чемпионат.

Отметим, что дата проведения матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком" будет объявлена позже.

Не пропустите: специальная комиссия приняла решение отменить сегодняшний матч в Самаре. | soccernews.ru

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