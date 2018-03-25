Луис Адриано: "Джикия просто пошутил насчет шоколадок"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано прокомментировал слова защитника Георгия Джикии, который в шутку назвал бразильцев "шоколадками".

"Это была просто шутка. Джикия – отличный человек, который всегда со всеми шутит. Он уважительно относится ко мне и к остальным бразильцам. В России я еще не сталкивался с расизмом, и, надеюсь, этого никогда не произойдет", - цитирует UOL Луиса Адриано.

Напомним, что Джикия в шутку написал в твиттере "Спартака" в адрес темнокожих футболистов клуба: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

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