Луис Адриано: "Если бы позвали ЦСКА или "Зенит", наверное, рассмотрел бы варианты"

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Луис Адриано: "Если бы позвали ЦСКА или "Зенит", наверное, рассмотрел бы варианты"

Экс-игрок "Спартака" Луис Адриано ответил на вопрос о возможно возвращении в чемпионат России. Об этом сообщает Sport24.

"Не знаю. Футбол - это моя работа, если бы меня позвали в эти клубы, я бы рассмотрел варианты. Не знаю... 

Но если возвращаться в Россию - хотел бы вернуться в "Спартак", - сказал Адриано.

Форвард выступал в московском клубе с 2017 по 2019 год.

А еще: Умяров тренировался в общей группе "Спартака"| http://soccernews.ru

 
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