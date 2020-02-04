Луис Адриано: "Если бы позвали ЦСКА или "Зенит", наверное, рассмотрел бы варианты"

Экс-игрок "Спартака" Луис Адриано ответил на вопрос о возможно возвращении в чемпионат России. Об этом сообщает Sport24.

"Не знаю. Футбол - это моя работа, если бы меня позвали в эти клубы, я бы рассмотрел варианты. Не знаю...

Но если возвращаться в Россию - хотел бы вернуться в "Спартак", - сказал Адриано.

Форвард выступал в московском клубе с 2017 по 2019 год.

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