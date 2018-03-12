Луис Адриано: "Это был хороший матч для "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано подвел итог вчерашнему матчу своей команды против "Ростова".

"Самое главное то, что мы одержали победу. Мы создали во время игры много моментов, при этом не смогли реализовать пенальти в первом тайме, но нам удалось забить гол благодаря Фернандо на последней минуте. Это был хороший матч для нас. Мы поднялись в таблице на две строчки вверх, сократили отрыв от лидера, которому еще предстоит сыграть", - цитирует 30-летнего нападающего "красно-белых" Terra.

Напомним, Кечинов высказался о чемпионских перспективах "Спартака". | soccernews.ru