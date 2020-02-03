Луис Адриано готов изучить предложения "Зенита" и ЦСКА

Бывший форвард московского "Спартака" Луис Адриано не исключил свой переход в стан одного из принципиальных соперников "красно-белых".

"Рассмотрел бы предложение от ЦСКА или "Зенита"? Не знаю. Футбол - это моя работа, поэтому если бы мне поступило предложение от этих клубов, то да, я, наверное, рассмотрел бы их и поговорил бы с руководством клуба о планах на меня. Не знаю. Но всё-таки если когда-то и возвращаться в Россию, то хотелось бы именно в "Спартак", - сказал бразилец.

Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

Прошлым летом 32-летний нападающий перешёл в "Палмейрас" за 1 миллион евро.

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