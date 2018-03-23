Луис Адриано: "Готов завершить карьеру в "Спартаке"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано высказался о своем будущем.

"Сейчас моя цель - завоевать как можно больше титулов со "Спартаком". А если поступит какое-либо предложение, то мы его обсудим с агентом и примем наилучшее решение. При этом никаких проблем не вижу, готов завершить карьеру здесь. Особенно если клуб и я будем всем довольны", - цитирует 30-летнего нападающего "красно-белых" СЭ.

Напомним, Луис Адриано не исключил своего перехода в "Зенит", ЦСКА или "Локомотив". | soccernews.ru