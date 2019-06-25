Луис Адриано хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано назвал свою цель на сезон 2019/20.

"Что касается моих личных планов - стать лучшим бомбардиром чемпионата. Что касается командных планов - выиграть как можно больше матчей со "Спартаком" и выкладываться по максимуму, всегда выходя на поле", - сказал бразилец.

В прошлом розыгрыше РПЛ 32-летний Адриано забил 6 голов (2 с пенальти) в 23 матчах.

В списке бомбардиров лиги нападающий "красно-белых" делил с другими игроками 17-24 место.

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