Луис Адриано и Боккетти пропустят матч с "Уралом"

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Луис Адриано и Боккетти пропустят матч с "Уралом"

Завтра, 4 мая, состоится матч 27-го тура чемпионата России "Спартак" - "Урал". Московский клуб вылетел в Екатеринбург, где пройдет встреча, без нападающего Луиса Адриано и защитника Сальваторе Боккетти, пишут РИА Новости.

В нынешнем сезоне 32-летний Адриано участвовал в 21 матче РПЛ, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач. 32-летний Боккетти принял участие в 15 играх и не отметился результативными действиями.

"Спартак" располагается на 5 месте у турнирной таблице РПЛ, набрав 40 баллов.

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