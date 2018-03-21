Луис Адриано: "Комбаров лучше обороняется, нежели Марсело"

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Луис Адриано: "Комбаров лучше обороняется, нежели Марсело"Форвард московского "Спартака" и сборной Бразилии Луис Адриано сравнил своего одноклубника Дмитрия Комбарова с партнером по национальной сборной Марсело.

"Что может Дмитрий Комбаров и не может Марсело? Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты. У Марсело - другой стиль, он больше нацелен на атаку, в "Реале" все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется", - цитирует 30-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Адриано поделился ожиданиями от матча сборных России и Бразилии. | soccernews.ru

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