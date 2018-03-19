Луис Адриано: "Локомотив" имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен"

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Луис Адриано: "Локомотив" имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен"Форвард московского "Спартака" Луис Адриано высказался о борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге.

"Локомотив" имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен. Мы будем сражаться до конца и сделаем все, чтобы бы догнать их", - приводит слова 30-летнего нападающего "красно-белых" sport24.ru.

После сыгранных 23-х туров чемпионата "железнодорожники" опережают "Спартак" на пять очков, имея игру в запасе.

Напомним, Бубнов назвал лучшего игрока "Спартака". | soccernews.ru

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