Луис Адриано: "Локомотив" имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано высказался о борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге.

"Локомотив" имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен. Мы будем сражаться до конца и сделаем все, чтобы бы догнать их", - приводит слова 30-летнего нападающего "красно-белых" sport24.ru.

После сыгранных 23-х туров чемпионата "железнодорожники" опережают "Спартак" на пять очков, имея игру в запасе.

Напомним, Бубнов назвал лучшего игрока "Спартака". | soccernews.ru