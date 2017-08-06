Луис Адриано может не сыграть с ЦСКА

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Луис Адриано может не сыграть с ЦСКА

В матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 5:1.

В концовке поединку за драку были удалены защитник "Зенита" Игорь Смольников и форвард "Спартака" Луис Адриано.

Оба игрока могут получить за это дисквалификацию на несколько матчей.

Таким образом, Адриано может не сыграть в матче 6-го тура против ЦСКА, который состоится 12 августа.

Не пропустите: "Зенит" - "Спартак" - 5:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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