Луис Адриано может не сыграть с ЦСКА

В матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 5:1.

В концовке поединку за драку были удалены защитник "Зенита" Игорь Смольников и форвард "Спартака" Луис Адриано.

Оба игрока могут получить за это дисквалификацию на несколько матчей.

Таким образом, Адриано может не сыграть в матче 6-го тура против ЦСКА, который состоится 12 августа.

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