Луис Адриано может покинуть "Спартак"

Теги луис адрианоспартак москвафламенготрансферы

Луис Адриано может покинуть "Спартак"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано может в ближайшие дни сменить команду, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, купить бразильского нападающего хочет "Фламенго". Впрочем, у сделки есть два серьёзных препятствия.

Во-первых, время - уже 31 июля в Бразилии закрывается трансферное окно. Во-вторых, деньги - "красно-чёрные" не потянут зарплату 32-летнего футболиста в размере 4 миллионов евро в год.

Рыночная стоимость Адриано – 5 миллионов евро. В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 3 матчах.

Не пропустите: СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Тила. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"

СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас Палмейрас 38 80
2 Сантос Сантос 38 71
3 Фламенго Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс Коринтианс 38 55
8 Понте Прета Понте Прета 38 53
9 Гремио Гремио 38 53
10 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро Крузейро 38 51
13 Флуминенсе Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба Коритиба 38 46
16 Витория Витория 38 45
17 Интернасьонал Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов