Луис Адриано может покинуть "Спартак"
Форвард московского "Спартака" Луис Адриано может в ближайшие дни сменить команду, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, купить бразильского нападающего хочет "Фламенго". Впрочем, у сделки есть два серьёзных препятствия.
Во-первых, время - уже 31 июля в Бразилии закрывается трансферное окно. Во-вторых, деньги - "красно-чёрные" не потянут зарплату 32-летнего футболиста в размере 4 миллионов евро в год.
Рыночная стоимость Адриано – 5 миллионов евро. В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 3 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
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|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28