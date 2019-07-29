Луис Адриано может покинуть "Спартак"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано может в ближайшие дни сменить команду, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, купить бразильского нападающего хочет "Фламенго". Впрочем, у сделки есть два серьёзных препятствия.

Во-первых, время - уже 31 июля в Бразилии закрывается трансферное окно. Во-вторых, деньги - "красно-чёрные" не потянут зарплату 32-летнего футболиста в размере 4 миллионов евро в год.

Рыночная стоимость Адриано – 5 миллионов евро. В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 3 матчах.

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