Луис Адриано может развестись со своей русской женой

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Луис Адриано может развестись со своей русской женой

Пользователи сети предполагают, что в семье бывшего нападающего "Спартака" Луиса Адриано и его русской жены Екатерины Дорожко случился разлад.

Дело в том, что бразилец удалил из инстаграма все фотографии с возлюбленной, а сама девушка почти месяц не публикует новые снимки на своей странице.

Адриано и Дорожко поженились в ноябре 2019 года. После перехода футболиста из "Спартака" в "Палмейрас" пара стала жить в Бразилии.

За "красно-белых" 33-летний форвард выступал с 2017 по 2019 год, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов. 

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