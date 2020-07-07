Луис Адриано может развестись со своей русской женой
Пользователи сети предполагают, что в семье бывшего нападающего "Спартака" Луиса Адриано и его русской жены Екатерины Дорожко случился разлад.
Дело в том, что бразилец удалил из инстаграма все фотографии с возлюбленной, а сама девушка почти месяц не публикует новые снимки на своей странице.
Адриано и Дорожко поженились в ноябре 2019 года. После перехода футболиста из "Спартака" в "Палмейрас" пара стала жить в Бразилии.
За "красно-белых" 33-летний форвард выступал с 2017 по 2019 год, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Фламенго
|38
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|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
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|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20