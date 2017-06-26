Луис Адриано может уйти из "Спартака"

Теги луис адрианопалмейрасспартак москва

Луис Адриано может уйти из "Спартака"Форвард "Спартака" Луис Адриано близок к возвращению на родину. По информации источника, услугами футболиста заинтересован местный "Палмейрас".

Единственное, что может помешать переходу 30-летнего нападающего - это его высокая заработная плата.

Напомним, что соглашение Адриано с красно-белыми рассчитано до 2021 года.

В прошлом розыгрыше чемпионата России футболист забил два гола в восьми играх. 

Читайте: Луис Адриано: "Я на стороне Доннаруммы"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов