Луис Адриано может уйти из "Спартака"

Форвард "Спартака" Луис Адриано близок к возвращению на родину. По информации источника, услугами футболиста заинтересован местный "Палмейрас".

Единственное, что может помешать переходу 30-летнего нападающего - это его высокая заработная плата.

Напомним, что соглашение Адриано с красно-белыми рассчитано до 2021 года.

В прошлом розыгрыше чемпионата России футболист забил два гола в восьми играх.

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