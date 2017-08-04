Луис Адриано: "Мы с Промесом можем забить 35-36 голов за сезон"

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Луис Адриано: "Мы с Промесом можем забить 35-36 голов за сезон"

Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано уверен, что его дуэт с голландским полузащитником Квинси Промесом станет очень результативным в этом сезоне.

"Тренер "Зенита" Роберто Манчини поставил перед парой форвардов Кокорин  Дзюба задачу забить 35 голов за сезон на двоих. Можем ли мы с Промесом поразить ворота 36 раз? У нас есть все, чтобы много забивать. Квалификация Кокорина очень высока, делает голы почти в каждом матче. Но у нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35 – 36 мячей.

Лучшая ли у "Спартака" атака в Премьер-лиге? Не мне об этом судить – просто стараемся показывать свой максимум. Думаю, все же есть те, кто может с нами поспорить. А вот кто именно, узнаем в конце чемпионата", - приводят слова Адриано российские СМИ.

Напомним, что в стартовых трех турнирах Адриано и Промес забили на двоих три мяча.

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