Луис Адриано намерен уйти из "Палмейраса": названа причина

Фото инстаграм Луиса Адриано

Форвард "Палмейраса" Луис Адриано собирается сменить клубную прописку, сообщает Goal.com.

По информации источника, 34-летний футболист планирует покинуть нынешнюю команду из-за конфликта с болельщиками.

Рыночная стоимость бразильца, известного по выступлениям за "Спартак", "Милан" и "Шахтёр", оценивается в 1,5 миллиона евро.

Адриано выступает за "Палмейрас" с июля 2019 года, сыграл 104 матча, забил 32 гола и сделал 10 ассистов.

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