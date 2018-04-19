Луис Адриано назвал главную ошибку "Спартака" в матче с "Тосно"

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Луис Адриано назвал главную ошибку "Спартака" в матче с "Тосно"Форвард московского "Спартака" Луис Адриано назвал главную ошибку своей команды в проигранном полуфинальном матче Кубка России против "Тосно".

"Думаю, что главная ошибка - плохая реализация. Мы создали достаточное количество опасных ситуаций у ворот соперника, но не смогли забить хотя бы дважды. Чтобы уверенно выигрывать такие матчи, нужно реализовывать свои моменты, а у нас этого сделать не получилось", - цитирует 31-летнего нападающего "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, "Спартак" не может выиграть в серии пенальти почти 24 года. | soccernews.ru

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