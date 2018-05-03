Луис Адриано: "Не можем все время думать, что происходит у конкурента"

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Луис Адриано: "Не можем все время думать, что происходит у конкурента"Форвард московского "Спартака" Луис Адриано высказался о моральном настрое конкурента своей команды за чемпионский титул - земляков из "Локомотива".

"Так ли в себе уверен "Локомотив" после поражения от "Краснодара". Не особенно волнуюсь по этому поводу. Сначала "Спартак" должен сделать свою работу - победить в ближайшем матче. А потом уже смотреть на соперника. Так что не можем все время думать, что происходит у конкурента", - цитирует 31-летнего нападающего "красно-белых" СЭ.

Напомним, "Спартак" не будет выкупать контракты Пашалича и Максимовича. | soccernews.ru

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