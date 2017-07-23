Луис Адриано не сыграет против "Уфы"

Форвард "Спартака" Луис Адриано пропустит игру с "Уфой".

Сообщается, что бразильца беспокоит небольшое мышечное повреждение. Футболист не отправился с командой на игру.

Матч между "Уфой" и "Спартаком" состоится сегодня в 15:00.

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