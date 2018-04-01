Луис Адриано: "Нет ничего удивительного в том, что Фернандо так часто забивает со штрафных"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано прокомментировал очередной гол своего партнера по команде Фернандо после штрафного удара.

"Как у Фернандо получается так часто забивать со штрафных? В этом нет ничего удивительно. Фернандо много работает над штрафными ударами и это приносит свои плоды. Он отрабатывает удары с разных участков поля, это помогает нам в играх. Очередной гол в игре с ”Тосно” - показатель его труда", - цитирует 30-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, "Спартак" обыграл "Тосно" со счетом 2:1. | soccernews.ru