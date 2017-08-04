Луис Адриано: "Неймар сделал правильный выбор"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано считает, что его соотечественник Неймар правильно сделал, сменив "Барселону" на ПСЖ.

Напомним, что французский клуб подписал футболиста за 222 миллиона евро.

"Неймар сделал правильный выбор. Если хочет быть лучшим в мире, нужно находить новый вызов. В "Барселоне" он уже все выиграл. В "ПСЖ" у него будет больше возможностей стать номером один на планете. Деньги? Не считаю, что Неймар ушел из "Барселоны" ради большой зарплаты. Уверен, что главная цель – достичь вершины мирового футбола", - сказал он. | http://soccernews.ru