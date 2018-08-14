Луис Адриано о своем удалении в игре с ПАОКом: "Надеюсь, вы сможете меня простить"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано извинился за свое удаление в матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа.

Так, в своем инстаграме 31-летний нападающий "красно-белых" написал: "Я хочу извиниться перед всеми за то, что сорвался, и доставил команде проблем в таком важном матче. Надеюсь, вы сможете меня простить".

Напомним, в первом тайме "Спартак" и ПАОК голов не забили. | soccernews.ru