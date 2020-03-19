Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

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Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам на фоне сложной ситуации с распространением в мире коронавируса.

"Момент, через который мы проходим, сложен, и весь мир начеку. Чтобы выиграть эту битву, каждый из нас должен внести свой вклад. Избегайте общения с людьми, тщательно вымойте руки с мылом, используйте антисептики и следуйте всем остальным рекомендациям по профилактике коронавируса. Профилактика - это акт коллективной ответственности. Берегите себя", - написал бразилец.

Луис Адриано известен по выступлениям за "Шахтёр", "Милан" и московский "Спартак".

Число заражённых коронавирусом в мире превысило отметку в 200 тысяч человек.

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