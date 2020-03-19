Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам на фоне сложной ситуации с распространением в мире коронавируса.
"Момент, через который мы проходим, сложен, и весь мир начеку. Чтобы выиграть эту битву, каждый из нас должен внести свой вклад. Избегайте общения с людьми, тщательно вымойте руки с мылом, используйте антисептики и следуйте всем остальным рекомендациям по профилактике коронавируса. Профилактика - это акт коллективной ответственности. Берегите себя", - написал бразилец.
Луис Адриано известен по выступлениям за "Шахтёр", "Милан" и московский "Спартак".
Число заражённых коронавирусом в мире превысило отметку в 200 тысяч человек.
Не пропустите: В "Спартаке" сообщили о результатах тестирования футболистов на коронавирус. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Фабрегас советует "Челси" обратить внимание на Головина
-
Шкриньяр назвал лучшего защитника в мире
-
Суд обязал игрока "Милана" выплатить огромную сумму бывшему клубу
-
РПЛ выложил математическую задачу с Аршавиным и Дзюбой
-
Федун призвал отменить финансовый фэйр-плей
-
"Арсенал" готовит новый контракт для основного хавбека
-
Игрокам ЦСКА запретили уезжать из Москвы
-
Девушка Зинченко показала, как тренируется вместе с футболистом
-
"Рома" заинтересована в продлении аренды защитника "Челси"
-
Форвард "Монако" Бен-Йеддер подтвердил, что его хотела подписать "Барселона"
-
Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
-
Паузы в европейских чемпионатах должны завершиться в середине мая
-
Названы сроки возобновления Кубка Либертадорес, остановленного из-за коронавируса
-
1
Заразившийся коронавирусом экс-президент "Реала" находится на грани смерти
-
РПЛ не будет переносить матчи в другие регионы
-
Два клуба поборются с "Баварией" за Сане
-
Мать Кокорина трогательно поздравила сына с днём рождения
-
Игрок "Бетиса" станцевал в женской одежде с накрашенными губами
-
"Челси" нацелился на Коутиньо
-
Адиль Рами опубликовал мем о России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20