Луис Адриано обвенчался с российской моделью
В Бразилии состоялось венчание бывшего форварда "Спартака" Луиса Адриано и российской модели Екатерины Дорожко.
Видеофрагмент обряда девушка выложила в своём инстаграме. Зацените!
В середине ноября стало известно, что влюблённые сыграли свадьбу.
Напомним, что пара познакомилась в России, а после перехода Адриано в "Палмейрас" Дорожко уехала вслед за ним в Бразилию.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
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|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
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|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
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|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
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|16
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|17
|Крузейро
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|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
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|Аваи
|38
|20