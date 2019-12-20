Луис Адриано обвенчался с российской моделью

В Бразилии состоялось венчание бывшего форварда "Спартака" Луиса Адриано и российской модели Екатерины Дорожко.

Видеофрагмент обряда девушка выложила в своём инстаграме. Зацените!

В середине ноября стало известно, что влюблённые сыграли свадьбу.

Напомним, что пара познакомилась в России, а после перехода Адриано в "Палмейрас" Дорожко уехала вслед за ним в Бразилию.

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