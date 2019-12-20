Луис Адриано обвенчался с российской моделью

Теги спартак москвапалмейраслуис адриано

Луис Адриано обвенчался с российской моделью

В Бразилии состоялось венчание бывшего форварда "Спартака" Луиса Адриано и российской модели Екатерины Дорожко.

Видеофрагмент обряда девушка выложила в своём инстаграме. Зацените!

В середине ноября стало известно, что влюблённые сыграли свадьбу.

Напомним, что пара познакомилась в России, а после перехода Адриано в "Палмейрас" Дорожко уехала вслед за ним в Бразилию.

Не пропустите: Зе Луиш отправил соперника в нокаут в матче Кубка Португалии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом

"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов