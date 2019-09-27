Луис Адриано оформил дубль в матче чемпионата Бразилии. Он забил уже 6 голов за "Палмейрас"

Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано снова провёл успешный матч в составе "Палмейраса".

В этот раз 32-летний футболист оформил дубль в домашнем поединке с "ССА", который завершился победой "зелёно-белых" со счётом 6:2.

После возвращения в Бразилию форвард уже забил 6 голов и сделал 1 ассист в 9 матчах.

Адриано перешёл в "Палмейрас" из "Спартака" минувшим летом за 1 миллион евро.

Цвета "красно-белых" бразилец защищал с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с журналистом-расистом. | http://soccernews.ru