Луис Адриано оформил дубль в матче чемпионата Бразилии. Он забил уже 6 голов за "Палмейрас"

Теги палмейраслуис адриано

Луис Адриано оформил дубль в матче чемпионата Бразилии. Он забил уже 6 голов за "Палмейрас"

Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано снова провёл успешный матч в составе "Палмейраса".

В этот раз 32-летний футболист оформил дубль в домашнем поединке с "ССА", который завершился победой "зелёно-белых" со счётом 6:2.

После возвращения в Бразилию форвард уже забил 6 голов и сделал 1 ассист в 9 матчах. 

Адриано перешёл в "Палмейрас" из "Спартака" минувшим летом за 1 миллион евро.

Цвета "красно-белых" бразилец защищал с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с журналистом-расистом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Семак мог возглавить "Локомотив"

Семак мог возглавить "Локомотив"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 21 48
2 Палмейрас Палмейрас 21 45
3 Сантос Сантос 21 38
4 Интернасьонал Интернасьонал 21 36
5 Коринтианс Коринтианс 20 35
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 21 35
7 Гремио Гремио 21 34
8 Байя Байя 21 34
9 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 20 27
10 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 20 27
11 Ботафого Ботафого 21 27
12 Гоияс Гоияс 21 27
13 Васко да Гама Васко да Гама 20 24
14 Сеара Сеара 21 23
15 Форталеза Форталеза 20 22
16 Флуминенсе Флуминенсе 21 19
17 Крузейро Крузейро 21 19
18 КСА КСА 21 19
19 Аваи Аваи 21 16
20 Чапекоенсе Чапекоенсе 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов