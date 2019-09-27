Луис Адриано оформил дубль в матче чемпионата Бразилии. Он забил уже 6 голов за "Палмейрас"
Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано снова провёл успешный матч в составе "Палмейраса".
В этот раз 32-летний футболист оформил дубль в домашнем поединке с "ССА", который завершился победой "зелёно-белых" со счётом 6:2.
После возвращения в Бразилию форвард уже забил 6 голов и сделал 1 ассист в 9 матчах.
Адриано перешёл в "Палмейрас" из "Спартака" минувшим летом за 1 миллион евро.
Цвета "красно-белых" бразилец защищал с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.
Не пропустите: Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с журналистом-расистом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|21
|48
|2
|Палмейрас
|21
|45
|3
|Сантос
|21
|38
|4
|Интернасьонал
|21
|36
|5
|Коринтианс
|20
|35
|6
|Сан-Паулу
|21
|35
|7
|Гремио
|21
|34
|8
|Байя
|21
|34
|9
|Атлетико Паранаенсе
|20
|27
|10
|Атлетико Минейро
|20
|27
|11
|Ботафого
|21
|27
|12
|Гоияс
|21
|27
|13
|Васко да Гама
|20
|24
|14
|Сеара
|21
|23
|15
|Форталеза
|20
|22
|16
|Флуминенсе
|21
|19
|17
|Крузейро
|21
|19
|18
|КСА
|21
|19
|19
|Аваи
|21
|16
|20
|Чапекоенсе
|20
|14