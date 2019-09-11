Луис Адриано оформил первый хет-трик после ухода из "Спартака"

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Луис Адриано оформил первый хет-трик после ухода из "Спартака"

Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано сделал результат в матче чемпионата Бразилии против "Флуминенсе".

Бывший игрок московского "Спартака" оформил хет-трик, забив все голы своей команды в указанном поединке.

32-летний Адриано перешёл в "Палмейрас" из "Спартака" минувшим летом за 1 миллион евро.

Цвета "красно-белых" форвард защищал с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

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