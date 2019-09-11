Луис Адриано оформил первый хет-трик после ухода из "Спартака"
Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано сделал результат в матче чемпионата Бразилии против "Флуминенсе".
Бывший игрок московского "Спартака" оформил хет-трик, забив все голы своей команды в указанном поединке.
UMA— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 11, 2019
DUAS
TRÊS VEZES LUIZ ADRIANO!
Que partida do atacante do Verdão! pic.twitter.com/U3bSgJy3yt
32-летний Адриано перешёл в "Палмейрас" из "Спартака" минувшим летом за 1 миллион евро.
Цвета "красно-белых" форвард защищал с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.
Не пропустите: "Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро
-
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах
-
Главные новости дня: 10 сентября
-
Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020
-
Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих
Лента новостей
-
Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020
-
Месси пропустит ещё один матч
-
Луис Адриано прокомментировал свой хет-трик в матче с "Флуминенсе"
-
Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы
-
Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе
-
Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России
-
Гризманн прокомментировал второй подряд незабитый пенальти
-
СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ
-
Луис Адриано оформил первый хет-трик после ухода из "Спартака"
-
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро
-
Соболев не обижается на Черчесова из-за невызова в сборную России на сентябрьские матчи
-
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах
-
Главные новости дня: 10 сентября
-
ПСЖ не предлагал Кавани продлить контракт
-
Саутгейт высказался о матче сборной Англии с Косово
-
Роналду подвел итоги победного матча сборной Португалии с Литвой
-
Сантуш: "Роналду - лучший в мире"
-
Санчо оформил дубль за сборную Англии в 19 лет
-
Ирландия переиграла Болгарию в товарищеском матче
-
Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|16
|33
|2
|Сантос
|16
|33
|3
|Сан-Паулу
|17
|31
|4
|Палмейрас
|15
|30
|5
|Коринтианс
|16
|28
|6
|Атлетико Минейро
|16
|27
|7
|Байя
|17
|27
|8
|Интернасьонал
|16
|24
|9
|Ботафого
|16
|23
|10
|Атлетико Паранаенсе
|16
|22
|11
|Гремио
|17
|22
|12
|Гоияс
|16
|21
|13
|Сеара
|16
|20
|14
|Васко да Гама
|16
|20
|15
|Форталеза
|16
|18
|16
|Крузейро
|16
|15
|17
|Чапекоенсе
|16
|14
|18
|Флуминенсе
|15
|12
|19
|КСА
|17
|12
|20
|Аваи
|16
|7