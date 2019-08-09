Луис Адриано определился с игровым номером в "Палмейрасе"

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Луис Адриано определился с игровым номером в "Палмейрасе"

Стало известно, под каким номером будет выступать за "Палмейрас" нападающий Луис Адриано.

32-летний бразилец выбрал цифру "10". С соответствующей футболкой он предстал на собственной презентации.

"Никогда не играл под 10-м номером. Счастлив, что буду играть в этой футболке, потому что это особенный номер. Надеюсь оправдать ожидания. Сделаю всё возможное ради этой футболки", - цитирует футболиста Globo Esporte.

Адриано перешёл в "Палмейрас" из "Спартака", за который выступал с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: "Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Луиса Адриано. | http://soccernews.ru
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