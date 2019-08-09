Луис Адриано определился с игровым номером в "Палмейрасе"
Стало известно, под каким номером будет выступать за "Палмейрас" нападающий Луис Адриано.
32-летний бразилец выбрал цифру "10". С соответствующей футболкой он предстал на собственной презентации.
"Никогда не играл под 10-м номером. Счастлив, что буду играть в этой футболке, потому что это особенный номер. Надеюсь оправдать ожидания. Сделаю всё возможное ради этой футболки", - цитирует футболиста Globo Esporte.
Адриано перешёл в "Палмейрас" из "Спартака", за который выступал с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.
Не пропустите: "Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Луиса Адриано. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сантос
|13
|32
|2
|Палмейрас
|13
|28
|3
|Фламенго
|13
|24
|4
|Атлетико Минейро
|13
|24
|5
|Коринтианс
|13
|23
|6
|Сан-Паулу
|12
|21
|7
|Интернасьонал
|13
|20
|8
|Атлетико Паранаенсе
|12
|19
|9
|Ботафого
|13
|19
|10
|Байя
|13
|19
|11
|Сеара
|13
|17
|12
|Гоияс
|13
|17
|13
|Гремио
|13
|17
|14
|Форталеза
|13
|14
|15
|Васко да Гама
|13
|14
|16
|Флуминенсе
|13
|12
|17
|Чапекоенсе
|13
|10
|18
|Крузейро
|13
|10
|19
|КСА
|13
|8
|20
|Аваи
|13
|5