Луис Адриано: "Отчего так в России березы шумят?
Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано вместе со своей девушкой Екатериной Дорожко нарядились в русские народные костюмы.
"Отчего так в России березы шумят?" - написал Адриано в своем Instagram на русском языке и прикрепил совместное фото.
Фотография понравилась не всем фанатам "Спартака". Один из болельщиков написал: "Ты давай голы забивай. Березы ему шумят. Либо вали из команды. Как связался со своей бабой так совсем играть перестал". Дорожко ответила фанату: "Спокойствие, только спокойствие! Сезон только начался".
32-летний Адриано выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего за московский клуб он провел 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2020 года.
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|Ливерпуль
|38
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|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16