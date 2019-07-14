Луис Адриано: "Отчего так в России березы шумят?

Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано вместе со своей девушкой Екатериной Дорожко нарядились в русские народные костюмы.

"Отчего так в России березы шумят?" - написал Адриано в своем Instagram на русском языке и прикрепил совместное фото.

Фотография понравилась не всем фанатам "Спартака". Один из болельщиков написал: "Ты давай голы забивай. Березы ему шумят. Либо вали из команды. Как связался со своей бабой так совсем играть перестал". Дорожко ответила фанату: "Спокойствие, только спокойствие! Сезон только начался".

32-летний Адриано выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего за московский клуб он провел 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2020 года.

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