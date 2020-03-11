Луис Адриано отметился хет-триком в матче Кубка Либертадорес

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Луис Адриано отметился хет-триком в матче Кубка Либертадорес

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес бразильский "Палмейрас" обыграл парагвайский "Гуарани" со счетом 3:1.

Победу "Палмейрасу" принес нападающий Луис Адриано, который сделал хет-трик. В составе парагвайцев голом отметился Рауль Бабадилья.

Напомним, что ранее Адриано выступал за московский "Спартак".

Благодаря победе "Палмейрас" лидирует в группе В, набрав шесть очков.

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