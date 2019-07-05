Луис Адриано отметился зажигательным танцем со своей девушкой

Теги спартак москвалуис адриано

Луис Адриано отметился зажигательным танцем со своей девушкой
Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано проводит отпуск в Греции вместе со своей девушкой Екатериной Дорожко.

Россиянка выложила видео совместного танца в своем Instagram.

Ранее 32-летний Адриано подарил 22-летней Дорожко Porsche на день рождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Катюша Дорожко (@dorozhko)

Стоит отметить, что в Бразилии у форварда есть жена и трое детей.

В минувшем сезоне бразилец провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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