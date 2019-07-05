Луис Адриано отметился зажигательным танцем со своей девушкой
Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано проводит отпуск в Греции вместе со своей девушкой Екатериной Дорожко.
Россиянка выложила видео совместного танца в своем Instagram.
Ранее 32-летний Адриано подарил 22-летней Дорожко Porsche на день рождения.
Стоит отметить, что в Бразилии у форварда есть жена и трое детей.
В минувшем сезоне бразилец провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20