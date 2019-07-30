Луис Адриано переходит из "Спартака" в бразильский клуб

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Луис Адриано переходит из "Спартака" в бразильский клуб
"Палмейрас" согласовал переход бразильского нападающего "Спартака" Луиса Адриано, сообщает журналист Джан Одди в своем Twitter.

По данным источника, футболист разорвет со "Спартаком" контракт, действующий до лета 2020 года. После этого форвард подпишет с "Палмейрасом" четырехлетний контракт.

32-летний Адриано выступает за "Спартак" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за московский клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"

Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"

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