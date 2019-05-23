Луис Адриано подарил своей девушке шикарный автомобиль

Теги спартак москвалуис адриано

Луис Адриано подарил своей девушке шикарный автомобиль

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано сделал щедрый подарок своей девушке Екатерине Дорожко.

Подруга бразильца на своё 22-летие получила роскошный Porsche.

Напомним, что ради россиянки Адриано ушёл от жены с тремя детьми.

В текущем сезоне 32-летний форвард сыграл за "Спартак" 30 матчей, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Фанаты "Спартака" начали акцию с граффити против Дениса Глушакова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико"

Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Рубин Рубин 29 36
11 Урал Урал 29 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 29 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов