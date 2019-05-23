Луис Адриано подарил своей девушке шикарный автомобиль

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано сделал щедрый подарок своей девушке Екатерине Дорожко.

Подруга бразильца на своё 22-летие получила роскошный Porsche.

Напомним, что ради россиянки Адриано ушёл от жены с тремя детьми.

В текущем сезоне 32-летний форвард сыграл за "Спартак" 30 матчей, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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