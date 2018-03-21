Луис Адриано поделился ожиданиями от матча сборных России и Бразилии

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Луис Адриано поделился ожиданиями от матча сборных России и БразилииФорвард московского "Спартака" Луис Адриано поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

"Есть ли у России хоть какие-то шансы в пятницу против Бразилии? В современном футболе все возможно. Да, Бразилия - фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия - большая команда", - цитирует 30-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Черышев поделился ожиданиями от предстоящих игр сборной. | soccernews.ru

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