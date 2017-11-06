Луис Адриано подвел итог матчу против "Уфы"

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Луис Адриано подвел итог матчу против "Уфы"Форвард московского "Спартака" Луис Адриано прокомментировал победу своей команды во вчерашнем матче РФПЛ над "Уфой".

"Нам нужна была эта победа. "Спартак" уже терял очки в чемпионате, когда не должен был этого делать, и поэтому результат поединка с "Уфой" был крайне важен. Нас активно поддерживали болельщики, и мы задали хороший темп с самого начала. Рад вновь забить гол и помочь команде. Надеюсь продолжить поражать ворота соперников, чтобы команда поднималась наверх", - цитирует 30-летнего бразильца Terra.

Напомним, Рейнгольд сделал смелый прогноз на матч "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru

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