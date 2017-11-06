Луис Адриано подвел итог матчу против "Уфы"
Форвард московского "Спартака" Луис Адриано прокомментировал победу своей команды во вчерашнем матче РФПЛ над "Уфой".
"Нам нужна была эта победа. "Спартак" уже терял очки в чемпионате, когда не должен был этого делать, и поэтому результат поединка с "Уфой" был крайне важен. Нас активно поддерживали болельщики, и мы задали хороший темп с самого начала. Рад вновь забить гол и помочь команде. Надеюсь продолжить поражать ворота соперников, чтобы команда поднималась наверх", - цитирует 30-летнего бразильца Terra.
Напомним, Рейнгольд сделал смелый прогноз на матч "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12