Луис Адриано получит "Золотого кабана"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2017/2018.

Бразилец стал победителем голосования среди болельщиков. В качестве награды он получит "Золотого кабана".

Вручение приза состоится на одной из ближайших домашних игр "красно-белых".

В прошлом сезоне 31-летний Адриано сыграл за "Спартак" 38 матчей, забил 15 голов и сделал 7 ассистов.

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