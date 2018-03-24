Луис Адриано прокомментировал победу сборной Бразилии над Россией

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Луис Адриано прокомментировал победу сборной Бразилии над Россией

Форвард "Спартака" и сборной Бразилии Луис Адриано подвёл итоги товарищеского матча между "селесао" и сборной России.

"Игра мне очень понравилась, она была достаточно зрелищной и интересной несмотря на то, что у обеих команд много травмированных. Видно было, что и вчера футболисты боялись получить повреждение. Считаю, что счёт отразил реальное положение вещей на поле. Думаю, что и сборная Бразилии, и России сыграют на Чемпионате Мира лучше, чем вчера, так как они наберут оптимальные кондиции и, возможно, кто-то вернётся в строй" - сказал Адриано.

Напомним, что Бразилия разгромила Россию со счётом 3:0.

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