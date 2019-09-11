Луис Адриано прокомментировал свой хет-трик в матче с "Флуминенсе"

Форвард "Палмейраса" Луис Адриано поделился эмоциями после матча чемпионата Бразилии с "Флуминенсе", в котором он оформил хет-трик.

"Рад, что смог забить три гола и помочь "Палмейрасу", это особый для меня вечер! Хочу поблагодарить болельщиков и Бога", - написал в инстаграме бывший нападающий "Спартака".

Напомним, что 32-летний Адриано перешёл в "Палмейрас" из московского клуба минувшим летом за 1 миллион евро.

Цвета "красно-белых" нападающий защищал с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

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