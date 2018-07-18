Луис Адриано пропустил тренировку "Спартака"

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Луис Адриано пропустил тренировку "Спартака"Форвард московского "Спартака" Луис Адриано пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует sport24.ru.

Так, по сведениям источника, в среду 31-летний нападающий работал отдельно от своих партнеров в зале по индивидуальной программе.

"Спартак" проводит свой сбор в австрийском Филлахе. Послезавтра он сыграет товарищеский матч с турецким "Трабзонспором".

Напомним, "Спартак" нацелился на защитника "Сампдории". | soccernews.ru

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