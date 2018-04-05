Луис Адриано рассказал, каким он видит идеальное завершение сезона для "Спартака"

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Луис Адриано рассказал, каким он видит идеальное завершение сезона для "Спартака"Форвард московского "Спартака" Луис Адриано рассказал, каким он видит идеальное завершение сезона для своей команды.

"Слава богу, я отлично провожу время в России, забиваю голы, и могу помочь "Спартаку" в достижении поставленных целей. Вчера мы сделали еще один шаг. Мы играли хорошо, не дали шанса сопернику, навязали свой ритм игры. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате России, где мы приблизились к лидеру. Завоевание обоих трофеев было бы идеальным завершением сезона", - цитирует 30-летнего нападающего Lance.

Напомним, Назаров спел о победе "Спартака" над "Крыльями Советов". | soccernews.ru

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