Луис Адриано рассказал, каким он видит идеальное завершение сезона для "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано рассказал, каким он видит идеальное завершение сезона для своей команды.

"Слава богу, я отлично провожу время в России, забиваю голы, и могу помочь "Спартаку" в достижении поставленных целей. Вчера мы сделали еще один шаг. Мы играли хорошо, не дали шанса сопернику, навязали свой ритм игры. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате России, где мы приблизились к лидеру. Завоевание обоих трофеев было бы идеальным завершением сезона", - цитирует 30-летнего нападающего Lance.

Напомним, Назаров спел о победе "Спартака" над "Крыльями Советов". | soccernews.ru