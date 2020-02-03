Луис Адриано рассказал, почему Педро Роша не смог заиграть в "Спартаке"

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Луис Адриано рассказал, почему Педро Роша не смог заиграть в "Спартаке"
Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано высказал свою точку зрения о неудаче в стане "красно-белых" своего соотечественника Педро Роши, который сейчас выступает в "Фламенго" на правах аренды.

"Просто в "Спартаке" тогда было много хороших игроков, опытных – Попов, Промес. И был Каррера, который говорил: "Подожди, подожди, я дам тебе времени побольше". Но не получилось. Педро Роша тоже хороший игрок", - приводит слова Адриано "Чемпионат".

Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио".за 12 миллионов евро. Всего в составе московского клуба бразильский форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Луис Адриано готов изучить предложения "Зенита" и ЦСКА. | http://soccernews.ru
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