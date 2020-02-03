Луис Адриано рассказал, почему Педро Роша не смог заиграть в "Спартаке"
Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано высказал свою точку зрения о неудаче в стане "красно-белых" своего соотечественника Педро Роши, который сейчас выступает в "Фламенго" на правах аренды.
"Просто в "Спартаке" тогда было много хороших игроков, опытных – Попов, Промес. И был Каррера, который говорил: "Подожди, подожди, я дам тебе времени побольше". Но не получилось. Педро Роша тоже хороший игрок", - приводит слова Адриано "Чемпионат".
Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио".за 12 миллионов евро. Всего в составе московского клуба бразильский форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15