Луис Адриано считает себя лучшим игроком сезона в РПЛ

Форвард "Спартака" Луис Адриано сделал неожиданный выбор в опросе по поводу лучшего игрока сезона.

32-летний бразилец лучшим в этом сезоне считает себя, на втрое место он поставил Романа Зобнина, на третье - Зе Луиш.

Напомним, что лучшим по версии футболистов стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Адриано в нынешнем сезоне участвовал в 23 матчах, забив 6 голов и сделав 5 ассистов.

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