Луис Адриано сделал предложение своей российской девушке

1 Теги спартак москвалуис адриано

Луис Адриано сделал предложение своей российской девушке

Екатерина Дорожко, девушка бразильского нападающего "Спартака" Луиса Адриано, продемонстрировала кольцо с камнем на безымянном пальце правой руки.

"Пусть всегда будем мы", - написала Дорожко в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пусть всегда будем мы ❤️

Публикация от Катюша Дорожко (@dorozhko)

Ранее 32-летний Адриано подарил 22-летней Дорожко Porsche на день рождения.

Стоит отметить, что в Бразилии у форварда есть жена и трое детей.

В минувшем сезоне бразилец провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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