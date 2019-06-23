Луис Адриано сделал предложение своей российской девушке

Екатерина Дорожко, девушка бразильского нападающего "Спартака" Луиса Адриано, продемонстрировала кольцо с камнем на безымянном пальце правой руки.

"Пусть всегда будем мы", - написала Дорожко в своем Instagram.

Ранее 32-летний Адриано подарил 22-летней Дорожко Porsche на день рождения.

Стоит отметить, что в Бразилии у форварда есть жена и трое детей.

В минувшем сезоне бразилец провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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