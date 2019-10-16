Луис Адриано сделал предложение своей возлюбленной в туалете
Бывший форвард "Спартака" Луис Адриано предложил руку и сердце своей возлюбленной Екатерине Дорожко в туалете.
Об этом сама девушка рассказала в сторис инстаграма.
"Где муж сделал предложение?" - спросил один из подписчиков. "В туалете", - ответила Дорожко. "Про туалет шутка или серьёзно?" - уточнили в комментариях. "Серьёзно", - подтвердила россиянка.
Напомним, что сейчас пара живёт в Бразилии. Летом Адриано покинул "Спартак" и перешёл в "Палмейрас".
Не пропустите: Луис Адриано выбыл на неопределённый срок из-за травмы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|25
|58
|2
|Палмейрас
|25
|50
|3
|Сантос
|25
|48
|4
|Коринтианс
|25
|43
|5
|Сан-Паулу
|25
|43
|6
|Гремио
|25
|41
|7
|Интернасьонал
|25
|39
|8
|Байя
|25
|38
|9
|Гоияс
|25
|36
|10
|Атлетико Паранаенсе
|25
|35
|11
|Атлетико Минейро
|25
|31
|12
|Васко да Гама
|25
|31
|13
|Ботафого
|25
|30
|14
|Флуминенсе
|25
|29
|15
|Форталеза
|25
|28
|16
|Сеара
|25
|26
|17
|КСА
|25
|25
|18
|Крузейро
|25
|22
|19
|Аваи
|25
|17
|20
|Чапекоенсе
|25
|16