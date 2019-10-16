Луис Адриано сделал предложение своей возлюбленной в туалете

Бывший форвард "Спартака" Луис Адриано предложил руку и сердце своей возлюбленной Екатерине Дорожко в туалете.

Об этом сама девушка рассказала в сторис инстаграма.

"Где муж сделал предложение?" - спросил один из подписчиков. "В туалете", - ответила Дорожко. "Про туалет шутка или серьёзно?" - уточнили в комментариях. "Серьёзно", - подтвердила россиянка.

Напомним, что сейчас пара живёт в Бразилии. Летом Адриано покинул "Спартак" и перешёл в "Палмейрас".

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