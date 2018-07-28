Луис Адриано сможет сыграть с "Локомотивом"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано сможет сыграть в матче второго тура чемпионата России против "Локомотива".

"У него небольшая проблема, но уже на этой неделе он будет в общей группе, и в матче с "Локомотивом" вы увидите его на поле" - сказал главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что у Адриано мышечное повреждение. Бразильский форвард из-за этой травмы пропустил сегодняшний поединок с "Оренбургом".

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится 4 августа в 19:00 мск. | http://soccernews.ru