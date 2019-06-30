Луис Адриано: "Спартак" не может еще один год оставаться без трофеев"
Форвард "Спартака" Луис Адриано поделился ожиданиями от нового сезона.
"Мы очень мотивированы. Нам нужно во чтобы то ни стало выиграть титул. "Спартак" не может еще один год оставаться без трофеев", - заявил бразилец.
Напомним, что последний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне 2016/17. В 2017 году клуб также завоевал суперкубок страны.
Луис Адриано выступает за "Спартак" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
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