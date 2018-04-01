Луис Адриано: "Спартак" перехватил инициативу в борьбе за чемпионство"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано прокомментировал сложившееся положение в чемпионской гонке в РФПЛ.

"Это была очень сложная и напряженная игра. Мы - на втором месте и перехватили инициативу. Вновь благодарю Бога за возможность забить очередной гол. Мы продолжим старательно работать, чтобы стать еще ближе к чемпионству", - цитирует 30-летнего нападающего Lance.

Напомним, Адриано прокомментировал очередной гол Фернандо, забитый со штрафного удара. | soccernews.ru