Луис Адриано: "Спартак", спасибо за незабываемые 2 года, никогда не забуду Москву"
Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано в инстаграме посвятил пост московскому "Спартаку", который он покинул этим летом.
Хочу поблагодарить футбольный клуб Спартак и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Супер кубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моем сердце навсегда. Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком Спартака и никогда не забуду Москву❤⚪️ @fcsm_official
"Хочу поблагодарить футбольный клуб "Спартак" и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Суперкубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моём сердце навсегда. Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком "Спартака" и никогда не забуду Москву", - написал Адриано.
Напомним, футболист выступал в "Спартаке" с зимы 2017 года. В московский клуб он перешел из "Милана" на правах свободного агента. За два года он в 79 матчах забил 29 голов и сделал 15 ассистов.
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