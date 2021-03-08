Луис Адриано впервые в карьере стал обладателем Кубка Бразилии

"Палмейрас" выиграл Кубок Бразилии, победив "Гремио" в обоих финальных матчах (1:0, 2:0).

Для "зелёно-белых" это четвёртый триумф в указанном турнире.

Среди прочих обладателем кубка стал экс-форвард московского "Спартака" Луис Адриано.

33-летний нападающий ранее никогда не выигрывал этот трофей.

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